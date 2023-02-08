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58 минут назад

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола может возглавить «ПСЖ»

Газета.Ruиещё 3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L'Équipe.

Гвардиола может возглавить «ПСЖ»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации источника, руководство парижан заинтересовано в приглашении специалиста, если он решит покинуть английскую команду из-за скандала с финансовыми махинациями. Его контракт с «Ман Сити» рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Сити» ожидают, что Хосеп Гвардиола уйдет раньше, чем клуб будет наказан за финансовые махинации.

В данный момент дело передано в независимую комиссию, которая должна вынести свой вердикт. «Ман Сити» может грозить лишение очков, запрет на трансферы и регистрацию игроков, перевод в низший дивизион и даже лишение ранее завоеванных трофеев».

После 22 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в активе 54 очка.

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