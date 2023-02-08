Газзаев предрек "Локомотиву" успех после подписания Дзюбы

Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев оценил переход нападающего Артема Дзюбы на правах свободного агента в столичный «Локомотив».

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«Безусловно, и Артем Дзюба, и Игорь Смольников наряду с Дмитрием Бариновым будут лидерами в команде. Они станут мотиваторами. Абсолютно уверен, что и Дзюба, и Смольников принесут огромную пользу «Локомотиву» и помогут выйти из непростой ситуации в турнирной таблице.

Иметь в команде таких лидеров — большой плюс для команды», — приводит слова Газзаева Sport24.

Напомним, что экс-капитан сборной России заключил контракт с «железнодорожниками» до конца сезона-2022/23 с зарплатой в 2,5 млн руб. в месяц.

Дзюба с августа по ноябрь 2022 года выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». Всего форвард сыграл за клуб четыре матча, при этом ни одного не провел полностью.