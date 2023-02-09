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52 минуты назад

Месси и "ПСЖ" обсуждают условия нового контракта

Газета.Ruиещё 2

Аргентинец Лионель Месси и французский "ПСЖ" обсуждают условия нового контракта, передает Sport.es. Соглашение может быть продлено на один сезон или на сезон с возможностью продления.

Месси и "ПСЖ" обсуждают условия нового контракта
Фото: Kai Pfaffenbach/ReutersKai Pfaffenbach/Reuters

Окончательное решение будет принимать аргентинец. В ближайшее время должна состояться заключительная встреча между Месси и клубом. Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в летнее трансферное окно 2021 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету форварда десять забитых мячей и десять результативных передач в 18 играх чемпионата Франции. Ранее наставник французского "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье заявил, что ранее не мог представить, что будет тренировать аргентинского форварда Лионеля Месси.

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