Месси и "ПСЖ" обсуждают условия нового контракта

Аргентинец Лионель Месси и французский "ПСЖ" обсуждают условия нового контракта, передает Sport.es. Соглашение может быть продлено на один сезон или на сезон с возможностью продления.

Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters Kai Pfaffenbach/Reuters

Окончательное решение будет принимать аргентинец. В ближайшее время должна состояться заключительная встреча между Месси и клубом. Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в летнее трансферное окно 2021 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.