«Арсенал» обыграл «Олимпик» благодаря голу Панченко с 35 метров

Сегодня, 8 февраля, состоялся товарищеский матч между тульским «Арсеналом» и узбекским «Олимпиком». Команды играли на тренировочном стадионе в Турции. Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу «оружейников».

Фото: © пресс-служба ПФК "Арсенал" Тула © пресс-служба ПФК "Арсенал" Тула

На восьмой минуте российский клуб пропустил гол, на 34-й минуте Кирилл Панченко восстановил равенство на табло. Нападающий с 35 метров забил в верхний угол. Спустя несколько минут Панченко сыграл в стеночку с Ираклием Манеловым, тот первым касание подработал мяч, а вторым отправил его в левый нижний угол.