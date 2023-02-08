Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

«Локомотив» объявил о трансфере Дзюбы и Смольникова

Чемпионат.com

Нападающий Артём Дзюба перешёл в «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных. Вместе с форвардом стан железнодорожников пополнил защитник Игорь Смольников. Ранее футболисты вместе выступали за «Зенит».

«Локомотив» объявил о трансфере Дзюбы и Смольникова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» и будет получать по контракту 2,5 млн рублей. Также «Локомотив» оставляет за собой право продления контракта на следующий сезон.

Напомним, последним клубом Артёма Дзюбы был «Адана Демирспор», откуда форвард ушёл на правах свободного агента, разорвав контракт.

Футбол,Артем Дзюба,Игорь Смольников,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители