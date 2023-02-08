«Локомотив» объявил о трансфере Дзюбы и Смольникова

Нападающий Артём Дзюба перешёл в «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных. Вместе с форвардом стан железнодорожников пополнил защитник Игорь Смольников. Ранее футболисты вместе выступали за «Зенит».
Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» и будет получать по контракту 2,5 млн рублей. Также «Локомотив» оставляет за собой право продления контракта на следующий сезон.
Напомним, последним клубом Артёма Дзюбы был «Адана Демирспор», откуда форвард ушёл на правах свободного агента, разорвав контракт.