«Локомотив» объявил о трансфере Дзюбы и Смольникова

Нападающий Артём Дзюба перешёл в «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных. Вместе с форвардом стан железнодорожников пополнил защитник Игорь Смольников . Ранее футболисты вместе выступали за «Зенит» .

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» и будет получать по контракту 2,5 млн рублей. Также «Локомотив» оставляет за собой право продления контракта на следующий сезон.