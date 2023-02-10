Дзюба и Смольников провели первую тренировку с «Локомотивом»

Новички «Локомотива» нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников провели первую тренировку с основной командой на сборах в ОАЭ. Об этом стало известно из видео, опубликованном пресс-службой «железнодорожников». На кадрах Дзюба идет рядом с полузащитником Антоном Миранчуком.

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«Локомотив» подписал полугодовые контракты с Дзюбой и Смольниковым 8 февраля. Артем будет играть под 7-м номером. До лета форвард получит 2,5 миллиона рублей.

С ноября прошлого года Дзюба был свободным агентом после того, как по собственному желанию покинул «Адану Демирспор». Причиной тому стал недостаток игрового времени. До турецкой команды Артем представлял «Зенит» (2015 – 2022) и «Спартак» (2006 – 2015).