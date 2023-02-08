Аршавин прокомментировал переход Дзюбы в "Локомотив"

«Трудно сказать, конечно, лучшее ли это решение для клуба и Артема. Нужно дождаться начала чемпионата. Но для нас, тех, кто смотрит и обсуждает, хорошо, что Дзюба возвращается в РПЛ», — сказал Аршавин.