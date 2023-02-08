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29 минут назад

Аршавин прокомментировал переход Дзюбы в "Локомотив"

Елена Прошина

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин в беседе с «Матч ТВ» прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в московский «Локомотив». По его мнению, это хорошая новость «для тех, кто смотрит и обсуждает».

Аршавин прокомментировал переход Дзюбы в "Локомотив"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Трудно сказать, конечно, лучшее ли это решение для клуба и Артема. Нужно дождаться начала чемпионата. Но для нас, тех, кто смотрит и обсуждает, хорошо, что Дзюба возвращается в РПЛ», — сказал Аршавин.

Он отметил, что в России «мало ярких игроков» и Дзюба является одним из «тех, о ком точно будут говорить».

Экс-капитан сборной России заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона 2022/2023. Он уже успешно прошел медицинское обследование перед подписанием соглашения. Контракт планируют подписать сегодня, 8 февраля. Известно, что зарплата Дзюбы в ФК составит 2,5 миллиона рублей в месяц.

Ранее он выступал за турецкий «Адане Демирспор».

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