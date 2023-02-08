ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего вратаря года

Бельгиец Тибо Куртуа, аргентинец Эмилиано Мартинес и марокканец Яссин Буну вошли в тройку претендентов на звание лучшего вратаря 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

Фото: FIFA FIFA

Куртуа выступает за мадридский "Реал", в прошлом году вместе с командой он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата и Кубка Испании. Бельгиец совершил девять сейвов в финальном матче Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля" (1:0) и был признан лучшим игроком встречи.

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Мартинес вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и был признан лучшим вратарем турнира. В финальной встрече против команды Франции (2:2 - основное время, 3:3 - дополнительное, 4:2 - по пенальти) голкипер отразил два удара в серии послематчевых пенальти. В четвертьфинальной встрече против команды Нидерландов (2:2 - основное и дополнительное время, 4:3 - по пенальти) Мартинес также совершил два сейва в серии послематчевых ударов. На клубном уровне голкипер выступает за английскую "Астон Виллу".

Буну в составе сборной Марокко дошел до полуфинала чемпионата мира в Катаре. Марокканцы стали первой африканской командой, которая смогла добраться до этой стадии. В матче 1/8 финала против команды Испании (0:0 - основное и дополнительное время, 3:0 - по пенальти) голкипер отразил два удара в серии пенальти. В матче за третье место сборная Марокко уступила команда Хорватии (1:2). Всего на турнире Буну, выступающий за испанскую "Севилью", провел шесть матчей, в трех из которых сыграл "на ноль".

Среди женщин на звание лучшего голкипера года претендуют победительница чемпионата Европы в составе сборной Англии Мэри Эрпс, серебряный призер европейского первенства в составе команды Германии, победительница чемпионата и Кубка Англии в составе "Челси" Анн-Катрин Бергер и победительница Лиги чемпионов в составе французского "Лиона" Кристиана Эндлер из Чили.