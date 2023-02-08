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1 час назад

Дзюба заявил, что безумно счастлив переходу в "Локомотив"

ТАСС

Нападающий Артем Дзюба безумно рад переходу в московский футбольный клуб "Локомотив" и возвращению в Российскую премьер-лигу. Об этом футболист написал в среду в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Дзюба поделился эмоциями от перехода в "Локомотив"
Фото: ТАССТАСС

8 февраля Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона-2022/23.

"Рад вернуться в РПЛ. Спасибо руководству "Локомотива" за доверие. Всем, кто помогал и переживал, - тоже огромное спасибо. Безумно счастлив и постараюсь не подвести", - написал Дзюба.

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В мае 2022 года Дзюба объявил об уходе из петербургского "Зенита", за который выступал с 2015 года. В августе форвард подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", за который провел пять матчей. 6 ноября стало известно, что Дзюба расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. С "Зенитом" Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны.

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