Дзюба прокомментировал свой переход в «Локомотив»

Новоиспеченный нападающий «Локомотива» Артем Дзюба на своей странице в социальных сетях прокомментировал свой переход в московский клуб.
«Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал — тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!» — написал Дзюба.
Контракт Дзюбы с московской командой рассчитан до конца текущего сезона. В СМИ сообщают, что российский форвард будет зарабатывать в «Локомотиве» не менее 4 миллионов рублей в месяц.
Напомним, что Дзюба провел первую часть сезона-2022/23 в турецкой «Адане Демирспор». Всего форвард сыграл за клуб четыре матча, при этом ни одного не провел полностью.
Смольников в сезоне-2022/23 выступал за столичное «Торпедо». За «автозаводцев» защитник провел 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее «Локомотив» представил трансфер Смольникова клипом с Дзюбой в роли таксиста.