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1 час назад

Дзюба прокомментировал свой переход в «Локомотив»

Газета.Ruиещё 2

Новоиспеченный нападающий «Локомотива» Артем Дзюба на своей странице в социальных сетях прокомментировал свой переход в московский клуб.

Дзюба прокомментировал свой переход в «Локомотив»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал — тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!» — написал Дзюба.

Контракт Дзюбы с московской командой рассчитан до конца текущего сезона. В СМИ сообщают, что российский форвард будет зарабатывать в «Локомотиве» не менее 4 миллионов рублей в месяц.

Напомним, что Дзюба провел первую часть сезона-2022/23 в турецкой «Адане Демирспор». Всего форвард сыграл за клуб четыре матча, при этом ни одного не провел полностью.

Смольников в сезоне-2022/23 выступал за столичное «Торпедо». За «автозаводцев» защитник провел 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Локомотив» представил трансфер Смольникова клипом с Дзюбой в роли таксиста.

Футбол,Артем Дзюба,Торпедо,
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