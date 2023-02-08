Ибрагимович назвал себя богом

«Я все еще остаюсь богом, я по-прежнему номер один. Я вернулся, и музыка меняется. Я полон желаний, столько всего хочется сделать, того, чего я был лишен на протяжении семи-восьми месяцев. Критика? Это нормально, потому что, если тебя не критикуют, ты не на вершине. Меня 25 лет критикуют за то, что я номер один, я к этому привык», — сказал Ибрагимович.