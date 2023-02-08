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1 час назад

Ибрагимович назвал себя богом

Елена Прошина

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович в интервью Sport Mediaset рассказал, как справляется с критикой в свой адрес. По его словам, он по-прежнему считает себя лучшим футболистом в мире.

Ибрагимович назвал себя богом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я все еще бог, номер один. Я возвращаюсь и меняю музыку», — сказал Ибрагимович.

Говоря о критике, он заявил, что это нормально, потому что, «если вас не критикуют, вы не на вершине». Футболист напомнил, что подвергается критике уже 25 лет и давно к ней привык.

«Это все равно, что подливать масла в огонь. А когда ты играешь с огнем, ты обжигаешься. Я все еще чувствую себя богом, ничего не меняется», — отметил Ибрагимович.

Напомним, что в нынешнем сезоне футболист не принимал участия из-за травмы ноги. В прошлом сезоне чемпионата Италии он сыграл в 23 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи. Его стоимость оценивается в два миллиона евро.

Футбол,
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