Ибрагимович назвал себя богом

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович в интервью Sport Mediaset рассказал, как справляется с критикой в свой адрес. По его словам, он по-прежнему считает себя лучшим футболистом в мире.

«Я все еще бог, номер один. Я возвращаюсь и меняю музыку», — сказал Ибрагимович.

Говоря о критике, он заявил, что это нормально, потому что, «если вас не критикуют, вы не на вершине». Футболист напомнил, что подвергается критике уже 25 лет и давно к ней привык.

«Это все равно, что подливать масла в огонь. А когда ты играешь с огнем, ты обжигаешься. Я все еще чувствую себя богом, ничего не меняется», — отметил Ибрагимович.