Капитан "Ростова" объяснил неудачное выступление российских клубов в еврокубках

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов назвал главную проблему результатов российских клубов в еврокубках.
«Большая проблема выступлений в Европе заключалась в том, что наши клубы и игроки не привыкли играть в таком графике.
В европейских лигах так играют постоянно, для них это нормально. Они знают, как восстановиться, знают, как подготовиться к игре. А у нас, поскольку играем раз в неделю, когда на неделе две игры — это уже проблема», — приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ожидалось, что 30 декабря Российский футбольный союз (РФС) примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.
В январе прошла рабочая встреча РФС и УЕФА. Стороны договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей организаций состоится в феврале.