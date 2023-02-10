Капитан "Ростова" объяснил неудачное выступление российских клубов в еврокубках

«Большая проблема выступлений в Европе заключалась в том, что наши клубы и игроки не привыкли играть в таком графике.



В европейских лигах так играют постоянно, для них это нормально. Они знают, как восстановиться, знают, как подготовиться к игре. А у нас, поскольку играем раз в неделю, когда на неделе две игры — это уже проблема», — приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».