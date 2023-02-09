Дюрица высказался о перспективах футбола России в случае перехода в АФК

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Меня не удивит, если российский футбол перейдет в АФК. Российские футболисты хотят играть в международных кубках и показывать свое качество.

Такое решение обязательно пойдет на пользу российскому футболу», — передает слова Дюрицы Sport24.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

24 января в швейцарском Ньоне прошла встреча представителей Российского футбольного союза и УЕФА. Сторонами был согласован порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских клубов и сборных к международным турнирам, а также достигнута договоренность продолжить взаимодействие.