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1 час назад

Российский производитель экипировки ведет диалог с РФС о возможном сотрудничестве

ТАССиещё 1

Российская фирма Jogel находится в диалоге с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросам возможного сотрудничества с организацией в качестве технического спонсора. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор Jogel по маркетингу Станислав Пономарев.

Российский производитель экипировки ведет диалог с РФС о возможном сотрудничестве
Фото: ТАССТАСС

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил ТАСС, что в 2023 году организация откажется от использования экипировки германской компании Adidas - у национальной сборной будет новый технический спонсор.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с РФС и на текущий момент находимся в диалоге, - сказал Пономарев. - Этот диалог возможен благодаря тому, что у нас есть необходимые для потенциального партнерства ресурсы, опыт, технические возможности и креативные идеи. Мы можем очень гибко и быстро реагировать на любые запросы РФС. Отдельно хотим отметить, что мы являемся российской компанией, а наша штаб-квартира находится в Москве".

Adidas сотрудничал с РФС с 2008 года, в августе 2021 года стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2026 года. 1 марта 2022 года европейская компания приостановила партнерское соглашение с РФС. Несмотря на это, сборная России осенью провела три товарищеских матча в экипировке от многолетнего поставщика.

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