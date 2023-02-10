Российский производитель экипировки ведет диалог с РФС о возможном сотрудничестве

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с РФС и на текущий момент находимся в диалоге, - сказал Пономарев. - Этот диалог возможен благодаря тому, что у нас есть необходимые для потенциального партнерства ресурсы, опыт, технические возможности и креативные идеи. Мы можем очень гибко и быстро реагировать на любые запросы РФС. Отдельно хотим отметить, что мы являемся российской компанией, а наша штаб-квартира находится в Москве".