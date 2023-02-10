Российский производитель экипировки ведет диалог с РФС о возможном сотрудничестве

Российская фирма Jogel находится в диалоге с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросам возможного сотрудничества с организацией в качестве технического спонсора. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор Jogel по маркетингу Станислав Пономарев.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил ТАСС, что в 2023 году организация откажется от использования экипировки германской компании Adidas - у национальной сборной будет новый технический спонсор.
"Мы заинтересованы в сотрудничестве с РФС и на текущий момент находимся в диалоге, - сказал Пономарев. - Этот диалог возможен благодаря тому, что у нас есть необходимые для потенциального партнерства ресурсы, опыт, технические возможности и креативные идеи. Мы можем очень гибко и быстро реагировать на любые запросы РФС. Отдельно хотим отметить, что мы являемся российской компанией, а наша штаб-квартира находится в Москве".
Adidas сотрудничал с РФС с 2008 года, в августе 2021 года стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2026 года. 1 марта 2022 года европейская компания приостановила партнерское соглашение с РФС. Несмотря на это, сборная России осенью провела три товарищеских матча в экипировке от многолетнего поставщика.