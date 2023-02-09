«Зенит» объявил дату и время проведения матча с иранским «Сепаханом»

Санкт-петербургский «Зенит» объявил дату и время проведения матча с иранской командой «Сепахан». Встреча состоится в рамках зимней подготовки команд к возобновлению сезона.

Так, игра «Зенит» — «Сепахан» пройдёт 17 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени. Матч будет организован на стадионе «Накш-э Джахан» в иранском городе Исфахан.