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43 минуты назад

Агент Азмуна назвал маловероятным уход футболиста из «Байера» до лета

Матч ТВ

Иранский форвард Сердар Азмун вряд ли покинет «Байер» до летнего трансферного окна. Об этом «РБ Спорт» сообщил агент футболиста Арманд Дурн.

Агент Азмуна рассказал о возможном возвращении игрока в РПЛ
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

— Если честно, не вижу ухода Сердара из «Байера» сейчас. Но летом снова откроется трансферное окно, и тогда мы рассмотрим все варианты, — сказал Дурн.

В нынешнем сезоне Азмун провел 13 матчей в составе «Байера», сделав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

В матче 20 го тура немецкой Бундеслиги Байер» 11 февраля сыграет в гостях с «Хоффенхаймом». Прямую трансляцию встречи смотрите с 17:30 (мск) на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Арманд Дурн,
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