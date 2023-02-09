Агент Азмуна рассказал о возможном возвращении игрока в РПЛ

Иранский форвард Сердар Азмун вряд ли покинет «Байер» до летнего трансферного окна. Об этом «РБ Спорт» сообщил агент футболиста Арманд Дурн.
— Если честно, не вижу ухода Сердара из «Байера» сейчас. Но летом снова откроется трансферное окно, и тогда мы рассмотрим все варианты, — сказал Дурн.
В нынешнем сезоне Азмун провел 13 матчей в составе «Байера», сделав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
В матче 20 го тура немецкой Бундеслиги Байер» 11 февраля сыграет в гостях с «Хоффенхаймом». Прямую трансляцию встречи смотрите с 17:30 (мск) на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.