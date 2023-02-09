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35 минут назад

СМИ: умер вице-чемпион Европы 1984 года по футболу Маркос Алонсо Пенья

ТАССиещё 1

Бывший футболист сборной Испании Маркос Алонсо Пенья умер в четверг в возрасте 63 лет. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

СМИ: умер вице-чемпион Европы 1984 года по футболу Маркос Алонсо Пенья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, Алонсо Пенья скончался после продолжительной болезни.

В разные годы Алонсо выступал на позиции нападающего за такие испанские клубы "Атлетико" (Мадрид), "Реал" и "Барселона", а также за сборную Испании. Вместе с "Барселоной" Алонсо Пенья стал чемпионом Испании (сезон-1984/85), обладателем кубка (1982/83) и суперкубка (1983) страны. В составе сборной Испании Алонсо Пенья стал серебряным призером чемпионата Европы 1984 года. Он является отцом футболиста Маркоса Алонсо Мендосы, который выступает за "Барселону", а ранее стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата Англии в составе "Челси". Отец Алонсо Пеньи Маркос Алонсо Имас в составе "Реала" по пять раз выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Футбол,Маркос Алонсо,Реал,
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