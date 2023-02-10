Месси может пропустить матч с «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», сообщае L’Equipe. Аргентинец получил травму подколенного сухожилия во встрече с «Марселем» (1:2) в рамках 1/8 финала Кубка Франции.
Лионель пропустит матч чемпионата Франции против «Монако», а его участие во встрече против «Баварии» под вопросом. Ранее травму получил другой нападающий парижан – Килиан Мбаппе. Вероятнее всего, он сможет принять участие только в ответной встрече.
В нынешнем сезоне Лионель Месси провёл 25 матч в составе «ПСЖ» во всех турнирах и стал автором 15 забитых мячей и 14 результативных передач.
Его контракт рассчитан до лета текущего года, но «ПСЖ» работает над новым соглашением. Вероятно, оно будет рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на год по желанию чемпиона мира.