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35 минут назад

Президент Ла Лиги раскритиковал новый проект Европейской Суперлиги

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию о возрождении проекта Европейской Суперлиги.

Президент Ла Лиги раскритиковал новый проект Европейской Суперлиги
Фото: BetassistBetassist

«Суперлига — это волк, прикидывающийся бабушкой, чтобы попытаться одурачить европейский футбол, однако его нос и зубы очень большие. Четыре дивизиона? Естественно, топ дивизион будет для команд создателей, как изначально и планировалось в 2019 году. Руководство лиги, составленное из всех участников? Все самые важные вопросы решать будут только топ клубы», — написал Тебас на своей странице в «Твиттере».

Ранее исполнительный директор компании А22 Бернд Райхарт, являющейся промоутером Европейской Суперлиги, заявил о перезапуске проекта. В новой версии турнира предполагается, что её участниками станут 80 клубов, разделённые на несколько дивизионов. Каждой из команд будет гарантировано минимум 14 матчей за сезон. Важным фактором, сильно изменённым по сравнению с предыдущей версией является тот факт, что ни одной из команд не будет гарантировано постоянное членство в Суперлиге.

Отметим, что первый проект Европейской Суперлиги был представлен в апреле 2021 года. Тогда было объявлено, что 12 европейских топ-клубов будут постоянными членами турнира по праву команд-основательниц. В это число вошли испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур», а также итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус». Однако на фоне критики своих фанатов девять команд отказались от участие в проекте. В итоге заинтересованность в создании Суперлиги сохранили лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Футбол,Хавьер Тебас,Манчестер Юнайтед,Реал,
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