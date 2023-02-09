Европейская Суперлига огласила 10 важнейших принципов турнира

Генеральный директор Европейской Суперлиги Бернд Райхарт опубликовал в немецком издании Die Welt 10 принципов, на которых будет основан новый турнир. Сегодня, 9 февраля, стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят запуск Суперлиги с участием 60–80 клубов без постоянных членов, разделённой на несколько дивизионов.

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Основные принципы создания Европейской Суперлиги:

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Спортивные достижения лежат в основе турнира.

В Суперлиге будут участвовать 60–80 команд. Турнир будет открытым, с делением на несколько дивизионов. Все доходы будут распределены между всеми участниками соревнований. Участие в Европейской Суперлиге будет зависеть от спортивных результатов в течение сезона. Постоянных членов турнира не будет.

Национальные чемпионаты — основа футбола.

Клубы-участники продолжат играть в национальных чемпионатах, как это было и прежде. За счёт создания Суперлиги национальные лиги станут более интересными.

Повышение конкурентоспособности за счёт стабильного дохода.

Рост доходов и строгое соблюдение правил финансовой устойчивости позволит клубам стать более конкурентоспособными. Команды, сумевшие квалифицироваться в Европейскую Суперлигу, гарантированно проведут 14 матчей за сезон.

Здоровье игроков — самое важное.

К созданию календаря будут привлекаться профсоюзы. Матчей не должно быть больше, чем в настоящее время. Третьи стороны не имеют права заставлять футболистов участвовать в новых турнирах или в расширенных версиях прежних.

Правила финансовой устойчивости должны строго соблюдаться.

Европейские соревнования должны организовывать сами клубы. Расходы будут основываться исключительно на заработках, а не на вливаниях капитала извне.

Это будет лучшее футбольное соревнование в мире.

Европейская Суперлига должна претендовать на звание самого захватывающего спортивного соревнования в мире.

Необычайный опыт для болельщиков.

Диалог с фанатами необходим для выработки идей о том, как сделать футбол лучше. Посещение выездных матчей любимой команды должно поддерживаться по всем направлениям.

Увеличение финансирования женского футбола.

Необходимо продолжить развивать женский футбол. Для этого необходимо значительно увеличить его финансирование.

Значительное увеличение солидарных выплат.

Солидарные выплаты клубам, которые не принимают участие в Суперлиге, а также выплаты на различные социальные цели составят не менее € 400 млн в год.

Ценности Евросоюза и законы должны быть превыше всего.