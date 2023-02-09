В Турции сообщили, что «Бешикташ» окончательно отказался от Баринова

По информации Дикме для «Спорт-Экспресса», «Локомотив» отказался от улучшенного предложения «Бешикташа». По этой причине турецкий клуб нашел нового игрока вместо Дмитрия на позицию полузащитника.

«Бешикташ» интересовался Бариновым с января текущего года. Турки делали «Локомотиву» несколько предложений, однако для «железнодорожников» предлагаемые суммы были малы. Самое лучшее предложение турецкий клуб оценил в 5 миллионов евро. Сообщается, что еще одной причиной отказа «Локомотива» от продажи Баринова стало желание главного тренера московского клуба Михаила Галактионова. Специалист попросил оставить Дмитрия в клубе до конца текущего сезона.