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43 минуты назад

В Турции сообщили, что «Бешикташ» окончательно отказался от Баринова

Спорт день за днем

Турецкий журналист Серкан Дикме заявил, что «Бешикташ» закрыл вопрос с подписанием полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

В Турции сообщили, что «Бешикташ» окончательно отказался от Баринова
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

По информации Дикме для «Спорт-Экспресса», «Локомотив» отказался от улучшенного предложения «Бешикташа». По этой причине турецкий клуб нашел нового игрока вместо Дмитрия на позицию полузащитника.

«Бешикташ» интересовался Бариновым с января текущего года. Турки делали «Локомотиву» несколько предложений, однако для «железнодорожников» предлагаемые суммы были малы. Самое лучшее предложение турецкий клуб оценил в 5 миллионов евро. Сообщается, что еще одной причиной отказа «Локомотива» от продажи Баринова стало желание главного тренера московского клуба Михаила Галактионова. Специалист попросил оставить Дмитрия в клубе до конца текущего сезона.

Футбол,Михаил Галактионов,Дмитрий Баринов,
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