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23 минуты назад

CAS начал рассмотрение жалобы «Зенита» по решению РФС дисквалифицировать игроков

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Спортивный арбитражный суд (CAS) начал изучение жалобы «Зенита» на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации футболистов сине-бело-голубых в матче со «Спартаком» в Кубке России. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

CAS начал рассмотрение жалобы «Зенита» по решению РФС дисквалифицировать игроков
Фото: BetassistBetassist

В феврале сообщалось, что «Зенит» направил жалобу в Спортивный арбитражный суд на решение Российского футбольного союза дисквалифицировать трёх игроков сине-бело-голубых за драку в матче Кубка России.

«Процедура началась. В первой фазе стороны обменяются письменными заявлениями. Планируется создать коллегию арбитров для решения вопроса. Сейчас нельзя сказать, когда арбитраж вынесет решение», — отметили в CAS.

Напомним, встреча между сине-бело-голубыми и красно-белыми состоялась в ноябре 2022 года и завершилась домашней победой «Зенита» (0:0, 4:2 пен). Перед пробитием 11-метровых игроки устроили массовую драку. По итогам расследования со стороны «Зенита» были дисквалифицированы Родриго, Малком и Вильмар Барриос, у «Спартака» — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.

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