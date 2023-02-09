CAS начал рассмотрение жалобы «Зенита» по решению РФС дисквалифицировать игроков

Спортивный арбитражный суд (CAS) начал изучение жалобы «Зенита» на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации футболистов сине-бело-голубых в матче со «Спартаком» в Кубке России. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

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В феврале сообщалось, что «Зенит» направил жалобу в Спортивный арбитражный суд на решение Российского футбольного союза дисквалифицировать трёх игроков сине-бело-голубых за драку в матче Кубка России.

«Процедура началась. В первой фазе стороны обменяются письменными заявлениями. Планируется создать коллегию арбитров для решения вопроса. Сейчас нельзя сказать, когда арбитраж вынесет решение», — отметили в CAS.