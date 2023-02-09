CAS начал рассмотрение жалобы «Зенита» по решению РФС дисквалифицировать игроков

Спортивный арбитражный суд (CAS) начал изучение жалобы «Зенита» на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации футболистов сине-бело-голубых в матче со «Спартаком» в Кубке России. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
В феврале сообщалось, что «Зенит» направил жалобу в Спортивный арбитражный суд на решение Российского футбольного союза дисквалифицировать трёх игроков сине-бело-голубых за драку в матче Кубка России.
«Процедура началась. В первой фазе стороны обменяются письменными заявлениями. Планируется создать коллегию арбитров для решения вопроса. Сейчас нельзя сказать, когда арбитраж вынесет решение», — отметили в CAS.
Напомним, встреча между сине-бело-голубыми и красно-белыми состоялась в ноябре 2022 года и завершилась домашней победой «Зенита» (0:0, 4:2 пен). Перед пробитием 11-метровых игроки устроили массовую драку. По итогам расследования со стороны «Зенита» были дисквалифицированы Родриго, Малком и Вильмар Барриос, у «Спартака» — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.