Карпин рассказал, как мотивировал футболистов сборной России во время товарищеских матчей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» рассказал, что говорил игрокам национальной команды во время последних контрольных матчей.
«Естественно, я пытался им что-то сказать. Честно говорил им, что не знаю, к чему сейчас готовимся, и что я не могу сказать им конкретную число и дату, когда мы в следующий раз сыграем официальный матч. Я обращался к новым ребятам в команде и говорил, что эти сборы нужны им, чтобы понять требования к ним», — сказал Карпин.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
С начала года сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).