Карпин рассказал, как мотивировал футболистов сборной России во время товарищеских матчей

«Естественно, я пытался им что-то сказать. Честно говорил им, что не знаю, к чему сейчас готовимся, и что я не могу сказать им конкретную число и дату, когда мы в следующий раз сыграем официальный матч. Я обращался к новым ребятам в команде и говорил, что эти сборы нужны им, чтобы понять требования к ним», — сказал Карпин.