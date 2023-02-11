Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
51 минуту назад

Павлюченко назвал правильным решение "Локомотива" подписать Дзюбу

Газета.Ruиещё 5

Бывший форвард сборной России, "Спартака", "Локомотива" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко поделился мнением о переходе Артема Дзюбы в московский "Локомотив". Его слова передает Sport24.

Павлюченко оценил решение "Локомотива" подписать Дзюбу
Фото: ТАССТАСС

"В той ситуации, в которой сейчас находится "Локомотив", конечно, трансфер Дзюбы — большой плюс для клуба. Им необходимо покидать зону стыковых матчей. Он забивной игрок, и железнодорожникам сейчас необходима победа в каждом матче. Клуб правильно сделал, подписав Дзюбу", — сказал Павлюченко.

На днях Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона. Это уже его шестой клуб в чемпионате России. Он также выступал за "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит" и "Арсенал". В последнее время он часто был гостем шоу "Плюшки". Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор". 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью.

Сообщалось об интересе к Дзюбе московского "Торпедо", однако совет директоров заблокировал трансфер. Футболист сам вдобавок отказался от перехода из-за того, что его пригласили сначала пройти просмотр.

Ранее капитан "Спартака Георгий Джикия отреагировал на переход Дзюбы в "Локомотив".

Футбол,Георгий Джикия,Роман Павлюченко,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители