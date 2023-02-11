Павлюченко оценил решение "Локомотива" подписать Дзюбу

"В той ситуации, в которой сейчас находится "Локомотив", конечно, трансфер Дзюбы — большой плюс для клуба. Им необходимо покидать зону стыковых матчей. Он забивной игрок, и железнодорожникам сейчас необходима победа в каждом матче. Клуб правильно сделал, подписав Дзюбу", — сказал Павлюченко.

На днях Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона. Это уже его шестой клуб в чемпионате России. Он также выступал за "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит" и "Арсенал". В последнее время он часто был гостем шоу "Плюшки". Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб "Адана Демирспор". 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью.