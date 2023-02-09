Дзюба прибыл в расположение «Локомотива»

Форвард уже приземлился в аэропорту Дубая. Он присоединился к красно-зелёным на сборах. Спортсмен подписал контракт с московской командой до конца сезона. Ранее сообщалось, что футболист подпишет договор с красно-зелёными и будет получать по контракту 2,5 млн рублей в месяц.