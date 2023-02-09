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1 час назад

Карпин рассказал, почему не вызвал Смолова и Головина на последние матчи сборной России

Газета.Ru

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» объяснил, почему не вызывал полузащитника «Монако» Александра Головина и нападающего «Динамо» Федора Смолова на последние товарищеские матчи национальной команды.

Карпин объяснил невызов Смолова и Головина на последние матчи сборной России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Почему я не вызывал Смолова и Головина? А зачем? Какой смысл мне вырывать Головина из Франции, когда он вчера играл с «ПСЖ». Зачем мне его мотивировать непонятно для чего? В этой ситуации мне не нужен был Головин, поэтому я вызывал молодых и неопытных игроков», — сказал Карпин.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в отборочном турнире к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Ранее Карпин рассказал, как мотивировал футболистов сборной России во время товарищеских матчей.

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