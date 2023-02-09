Карпин объяснил невызов Смолова и Головина на последние матчи сборной России

«Почему я не вызывал Смолова и Головина? А зачем? Какой смысл мне вырывать Головина из Франции, когда он вчера играл с «ПСЖ». Зачем мне его мотивировать непонятно для чего? В этой ситуации мне не нужен был Головин, поэтому я вызывал молодых и неопытных игроков», — сказал Карпин.