Карпин объяснил невызов Смолова и Головина на последние матчи сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» объяснил, почему не вызывал полузащитника «Монако» Александра Головина и нападающего «Динамо» Федора Смолова на последние товарищеские матчи национальной команды.
«Почему я не вызывал Смолова и Головина? А зачем? Какой смысл мне вырывать Головина из Франции, когда он вчера играл с «ПСЖ». Зачем мне его мотивировать непонятно для чего? В этой ситуации мне не нужен был Головин, поэтому я вызывал молодых и неопытных игроков», — сказал Карпин.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
С начала года сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в отборочном турнире к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).
Ранее Карпин рассказал, как мотивировал футболистов сборной России во время товарищеских матчей.