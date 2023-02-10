Во Франции мужчина выдавал себя за отца Мбаппе, чтобы получить вид на жительство алжирцам

Во Франции 48-летний мужчина, чьё имя не называется, был осуждён за то, что выдавал себя за отца суперзвезды «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По информации источника, мужчина представлялся Уилфридом Мбаппе, отцом известного нападающего, для того, чтобы оформить вид на жительство во Франции для семейной пары из Алжира. Злоумышленник пытался использовать имя Мбаппе при электронной переписке и во время телефонных звонков.