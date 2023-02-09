Дани Алвес вновь изменил показания на суде

Бразилец подтвердил факт секса с жертвой.
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, обвиняемый в изнасиловании, подтвердил, что у него был половой контакт с жертвой. Об этом сообщает журналист телеканала Antena 3 Карлос Килес.
Бразилец сообщил, что он занимался сексом с девушкой в туалете рядом с вип-зоной ночного клуба в Барселоне. Ранее Алвес отрицал факт сексуального контакта.
«Мы знаем, что информация в отчёте полиции указывает на контакт. Девушка после выхода из туалета рассказала об этом. Её показания остаются прежними. Всё это есть в полицейских отчётах. А теперь контакты подтвердил и сам Алвес, хотя он сперва утверждал, что вообще не знал девушку», — сказал Килес.
Примечательно, что Алвес уже в четвёртый раз меняет показания по ходу сезона. Если его вина будет доказана, то ему грозит тюремное заключение на срок от 4 до 20 лет.