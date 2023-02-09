Дани Алвес вновь изменил показания на суде

«Мы знаем, что информация в отчёте полиции указывает на контакт. Девушка после выхода из туалета рассказала об этом. Её показания остаются прежними. Всё это есть в полицейских отчётах. А теперь контакты подтвердил и сам Алвес, хотя он сперва утверждал, что вообще не знал девушку», — сказал Килес.