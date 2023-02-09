Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
53 минуты назад

Роналду впервые оформил покер за «Аль-Наср»

Lenta.ru

Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые оформил покер в составе «Аль-Насра» в официальном матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Роналду впервые оформил покер за «Аль-Наср»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это произошло во встрече 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором команда 37-летнего футболиста играла против «Аль-Вехды». Первый мяч капитан «Аль-Насра» забил на 21-й минуте, затем отличился на 40-й и 51-й минутах. Окончательный счет во встрече форвард установил на 61-й минуте.

В последний раз нападающий оформлял покер 10 сентября 2019 года. Тогда Роналду в составе сборной Португалии отличился в матче против Литвы (5:1).

Дебютный мяч в составе «Аль-Насра» Роналду забил в прошлом туре в матче против «Аль-Фатеха».

"Даже Роналду не выдержал бы" - личный тренер Бензема

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Зарплата футболиста в клубе с учетом бонусов составляет 200 миллионов евро в год. Это делает форварда самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Футбол,Криштиану Роналду,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители