Роналду впервые оформил покер за «Аль-Наср»

Матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Насром» и «Аль-Вехдой» завершился с разгромным счётом 4:0, при этом португалец Криштиану Роналду оформил покер. Об этом сообщает «Газета.ру».

Счёт был открыт на 21-й минуте матча – Роналду поразил ворота противника, а потом удвоил разрыв на 40-й минуте. Уже на 51-й минуте португалец пробил 11-метровый, а ещё через 10 минут окончательно лишил «Аль-Вехду» надежды на победу, забив четвёртый гол.

В данный момент «Аль-Наср» занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии. В активе команды 37 очков в 16 матчах.

После расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» Роналду присоединился к клубу из Саудовской Аравии «Аль-Насра». Согласно контракту, знаменитый форвард будет получать 200 миллионов евро в год, а также может рассчитывать на дополнительные бонусы для себя и своей семьи.