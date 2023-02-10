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1 час назад

Криштиану Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах в карьере

Газета.Ruиещё 1

Нападающий сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах в карьере. Юбилейным для футболиста стал первый мяч, отправленный им в ворота "Аль-Вахды" в матче чемпионата Саудовской Аравии, прошедшем 9 февраля.

Криштиану Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах в карьере
Фото: STR/APSTR/AP

До конца встречи он забил еще трижды - таким образом, на его счету уже 503 гола. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу "Аль-Насра". Клуб Роналду возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 37 очков в 16 матчах. "Аль-Вахда" занимает 13-ю позицию, имея в активе 15 очков. 37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед".

2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Ранее он дебютировал за новый клуб и забил первый гол за клуб с пенальти.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев прокомментировал решение сборной США отказаться от участия в женском и мужском чемпионатах мира по боксу из-за допуска к соревнованиям российских спортсменов с флагом и гимном.

Футбол,Дмитрий Свищев,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Госдума,
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