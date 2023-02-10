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1 час назад

Мбаппе надеется попасть в заявку на матч с «Баварией»

Чемпионат.comиещё 2

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе надеется попасть в заявку на матч Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает Le Parisien.

Мбаппе надеется попасть в заявку на матч с «Баварией»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По данным источника, французский нападающий продолжает работу над восстановлением от травмы левого бедра, однако шансы на попадание в стартовый состав невелики.

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится в Париже 14 февраля. Ответная встреча между командами пройдет в Мюнхене 8 марта.

Напомним, 24-летний Мбаппе получил травму в матче французской Лиги 1 с «Монпелье». Француз был вынужден покинуть поле на 21-й минуте. «ПСЖ» сообщил, что восстановление после травмы займёт около трёх-четырёх недель.

Ранее сообщалось, что Мбаппе вместе с Месси могут пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». До этого, 11 февраля, «ПСЖ» предстоит сыграть с «Монако» в чемпионате Франции.

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