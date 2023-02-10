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12 часов назад

Красножан — о возвращении в УЕФА: руководство РФС прорабатывает различные варианты

Чемпионат.com

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан заявил, что РФС прорабатывает варианты возвращения в международный футбол.

Красножан — о возвращении в УЕФА: руководство РФС прорабатывает различные варианты
Фото: ТАССТАСС

«Руководство РФС прорабатывает различные варианты. В конце января прошла рабочая встреча РФС и УЕФА, на которой обсуждалась тема возврата российских сборных и клубов в международные соревнования. В начале февраля руководство РФС посетило конгресс Азиатской конфедерации футбола. Мы, в свою очередь, проводим сборы и контрольные матчи, чтобы быть готовыми в любой момент возвратиться на международную арену. 2 мая пройдёт жеребьёвка женской Лиги наций. Выберем план дальнейшей подготовки, исходя из того, допустят нашу сборную или нет.

Как молодым спортсменкам поддерживать мотивацию в отсутствие международных соревнований? В этом есть проблема, и не только у молодых, но и опытных игроков. Конечно, все хотят играть в международных матчах, но подавленности из-за текущей ситуации точно нет. Сам факт вызова в сборную является большой мотивацией для футболистки. Это критерий оценки мастерства, показатель высоких ожиданий от игрока. Тренировки и матчи за национальную команду сподвигают игроков на дальнейшее развитие», — приводит слова Красножана Metaratings.

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