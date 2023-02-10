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1 час назад

Сон Хын Мин шестой раз подряд признан лучшим футболистом Азии 2022 года

Газета.Ru

Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин признан лучшим футболистом Азии в 2022 году, пишет VnExpress. Для 30-летнего игрока шестая победа подряд и восьмая в карьере. По итогам голосования экспертов и болельщиков он набрал 256 очков.

Сон Хын Мин шестой раз подряд признан лучшим футболистом Азии 2022 года
Фото: ReutersReuters

Второе место разделили Мехди Тареми из "Порту" и сборной Ирана и Салем Аль-Досари ("Аль-Хилаль" и сборная Саудовской Аравии), на счету которых по 120 очков. Международный олимпийский комитет ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины.

Помимо этого, спортсмены из России и Белоруссии должны выполнить еще несколько требований, в том числе пройти полное антидопинговое тестирование. Глава МОК Томас Бах в интервью Der Spiegel сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.

Ранее стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в случае необходимости рассмотрит право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой, ранее оправданной дисциплинарным антидопинговым комитетом (ДАК).

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