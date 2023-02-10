Кириченко: «Чемпионат Ирана интенсивнее РПЛ»

«Местный чемпионат интенсивнее, чем в России. Если смотреть глобально, а не конкретные матчи. У них это заложено генетически – много высоких, сильных, выносливых футболистов. Спортивная нация. Может, где-то не хватает мастерства», — сказал Кириченко беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.