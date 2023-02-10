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1 час назад

Экс-футболиста сборной Австрии застрелили на улице в Вене

Газета.Ru

Бывший полузащитник сборной Австрии по футболу Волкан Кахраман был застрелен на улице в Вене. Об этом сообщает The Mirror.

Экс-футболиста сборной Австрии застрелили на улице в Вене
Фото: TwitterTwitter

По данным издания, спортсмена убил бывший деловой партнер в ходе ссоры. Затем предполагаемый убийца застрелился на месте происшествия.

Бывший клуб 43-летнего экс-футболиста «Аустрия» в социальных сетях подтвердил его гибель. В активе Кахрамана три матча за национальную сборную Австрии.

Ранее сообщалось, что форвард выступающего в четвертом дивизионе Франции футбольного клуба «Обань» Адель Сантана Менди был застрелен в пригороде Марселя.

В СМИ сообщается, что футболист был убит в результате перестрелки. На месте преступления было найдено 27 гильз. Также сообщается, что футболист получил двойное ранение и скончался в больнице.

22-летний Менди был воспитанником «Марселя». Футболист перешел в «Обань» прошлым летом. В текущем сезоне он принял участие в 11 встречах.

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