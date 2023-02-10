Самый странный трансфер зимы. Клуб выгнал экс-звезду ЦСКА через 6 дней после подписания

В последнее время Жо вляпался в несколько историй.

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Экс-нападающий ЦСКА Жо стал участником, пожалуй, самого уникального трансфера в это зимнее окно. 25 января бразилец, находившийся в статусе свободного агента, подписал контракт с клубом «Аль-Джабалайн» из Саудовской Аравии. Но уже менее чем через неделю, 31 января, договор был расторгнут, и 35-летний игрок снова стал безработным!

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О причинах разрыва соглашения Жо с «Аль-Джабалайном» остаётся только догадываться. Никаких комментариев со стороны нападающего до сих пор нет. В клубе из Саудовской Аравии, выступающем, кстати, не в элите, а всего лишь во втором дивизионе, ограничились общей информацией.

«Руководство клуба завершило процедуру найма колумбийского игрока Андерсона Платы (нападающий) до конца сезона, перешедшего из клуба «Аль-Адала», чтобы заменить бразильского игрока Жоао Алвеса, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию», – гласило заявление на официальном сайте «Аль-Джабалайна».

Жо сыграл за «Аль-Джабалайн» целых 25 минут. В его карьерной статистике будет ноль голов за эту команду. И, видимо, ноль воспоминаний. К слову, за «Аль-Джабалайн» выступают экс-полузащитник «Краснодара» Исаэл и бывший защитник «Балтики» Наилсон. Так что Жо хотя бы с парой соотечественников познакомиться успел, может, вспомнили Россию.

Вообще, в последнее время Жо попадает в какие-то неприятные истории. Летом 2022 года нападающий ушёл из «Коринтианса» после того, как загулял в баре и на следующий день пропустил тренировку. Если бы Жо был ценным игроком для команды, то на это наверняка закрыли бы глаза. Но в сезоне-2022 он забил за «Коринтианс» лишь два гола в 11 матчах. Учитывая, что в марте прошлого года экс-армеец, отмечая своё 35-летие, просто исчез на несколько дней без объяснения причин, в клубе решили – пора прощаться с игроком.

Жо отказался от всех денег, которые должен был получить за оставшиеся 18 месяцев контракта, и так прокомментировал свой уход: «Нелегко покинуть клуб, который я люблю. И люблю безмерно. Это было сложно, но не думаю, что должен был пройти через такое. Тем не менее я достаточно мужественен, чтобы принять ситуацию и сказать: «Если я тот, кто мешает, то я ухожу».

Уже после расставания с нападающим «Коринтианс» выплатил долг в размере $ 2,3 млн, который был повешен на клуб из Сан-Паулу и самого Жо за его скандальный уход из «Нагоя Грампус». Спортивный арбитражный суд принял решение в пользу японского клуба. Жо был игроком «Нагоя Грампус» с января 2018-го по июль 2020-го, но в последние несколько месяцев не ходил на тренировки. С ним разорвали контракт. Потом японцы потребовали компенсацию от «Коринтианса», у которого и покупали Жо за € 11 млн.

Жо – воспитанник «Коринтианса». Из этого клуба он и уезжал в ЦСКА в 2006 году. А в августе 2022-го, получив статус свободного агента, нападающий перешёл в бразильскую «Сеару». Но там пробыл всего пять месяцев. Статистика была такой же, как в «Коринтиансе»: 11 матчей и два забитых мяча. С Жо не стали продлевать контракт, а он в ответ подал в суд на «Сеару» за задержку зарплаты и потребовал 1,18 млн реалов.

На личном фронте у Жо тоже не всё гладко. Экс-армеец, будучи женатым, завёл роман с инфлюенсером Майарой Кидеролли. Девушка забеременела и пожаловалась в соцсетях, что футболист не уделяет ей должного внимания. Когда же Майара родила, нападающий не признал отцовство и предложил сделать ДНК-тест. Эта история не закончена – настоящему бразильскому сериалу положено длиться долго.

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