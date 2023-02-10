«В РПЛ хуже полей не встречал» - нападающий «Крыльев Солветов»

Газон стадиона в Воронеже можно считать худшим в МИР РПЛ, заявил «Матч ТВ» форвард «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Цыпченко является воспитанником воронежского футбола. В конце сентября прошлого года в составе «Крыльев Советов» он помог своей команде обыграть на выезде «Факел» в матче группового этапа Кубка России. После игры форвард заявил «Матч ТВ», что на газоне Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже легче выращивать картофель, чем играть в футбол.

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Игроку самарцев позже ответил полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири, заявив, что Цыпченко «не привык играть на таком мягком поле» и ему следует «сначала шнурки завязать, когда выходит на поле, а потом рассказывать, где и какой газон».

В ноябре команды сыграли друг против друга в Кубке еще раз уже в Самаре.

— Самый жесткий футболист, который мешал вам созидать?

— Квеквескири. В конце прошлого года играли с «Факелом» — действовал очень плотно и жестко, слава Богу, обошлось без травм.

— После того матча вы сказали, что поле в Воронеже — ужас?

— Нет, это было в сентябре. Сам родом из Воронежа, люблю этот город, но факт есть факт, сказал, как есть. Поле там действительно тяжелое, кривое, с ямками, то проваливается, то катится мяч куда то. В РПЛ хуже полей не встречал.

— Не обиделась на вас малая родина?

— Было такое, в откликах писали много нехорошего, хотя про воронежское поле не только я говорил. Каждая команда, приезжая в гости к «Факелу», сталкивалась с подобной проблемой. Логика подсказывает, что часть критики могла бы достаться тем, кто ухаживает за газоном, но это уже не мне решать.

В «Крылья Советов» Цыпченко перешел из «Чертаново» в 2020 году. В текущем сезоне нападающий провел за самарскую команду 16 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.