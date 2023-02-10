Чистяков рассказал, кто может заменить Ловрена на должности капитана «Зенита»

«Капитана в "Зените" не выбирали. На сборах капитаном был Далер Кузяев или Миша Кержаков. Так как Дуглас Сантос сейчас на травме. Наверное, есть такие три варианта. Выберем внутри команды. Думаю, примем решение перед стартом сезона», – приводит слова Чистякова «Чемпионат».