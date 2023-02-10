Чистяков рассказал, кто может заменить Ловрена на должности капитана «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился именами кандидатов на роль нового капитана сине-бело-голубых после ухода Деяна Ловрена.
«Капитана в "Зените" не выбирали. На сборах капитаном был Далер Кузяев или Миша Кержаков. Так как Дуглас Сантос сейчас на травме. Наверное, есть такие три варианта. Выберем внутри команды. Думаю, примем решение перед стартом сезона», – приводит слова Чистякова «Чемпионат».
Защитник добавил, что команда уже привыкла тренироваться и играть без Ловрена. В январе 2023 года хорват перешел в «Лион» и подписал с французским клубом контракт до конца сезона-2024/25.
После первой части текущего сезона «Зенит» лидирует в Российской Премьер-лиге (РПЛ). На счету команды 42 очка: 13 побед, одно поражение и три матча вничью.
Первый матч после зимней паузы «Зенит» проведет в рамках четвертьфинала Кубка России. Сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Волгой» (Ульяновск). Встреча запланирована на 25 февраля, 14:30 по московскому времени.