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1 час назад

Чистяков рассказал, кто может стать новым капитаном «Зенита»

Спорт день за днем

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился именами кандидатов на роль нового капитана сине-бело-голубых после ухода Деяна Ловрена.

Чистяков рассказал, кто может заменить Ловрена на должности капитана «Зенита»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Капитана в "Зените" не выбирали. На сборах капитаном был Далер Кузяев или Миша Кержаков. Так как Дуглас Сантос сейчас на травме. Наверное, есть такие три варианта. Выберем внутри команды. Думаю, примем решение перед стартом сезона», – приводит слова Чистякова «Чемпионат».

Защитник добавил, что команда уже привыкла тренироваться и играть без Ловрена. В январе 2023 года хорват перешел в «Лион» и подписал с французским клубом контракт до конца сезона-2024/25.

После первой части текущего сезона «Зенит» лидирует в Российской Премьер-лиге (РПЛ). На счету команды 42 очка: 13 побед, одно поражение и три матча вничью.

Первый матч после зимней паузы «Зенит» проведет в рамках четвертьфинала Кубка России. Сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Волгой» (Ульяновск). Встреча запланирована на 25 февраля, 14:30 по московскому времени.

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