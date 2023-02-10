Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
1 час назад

Эльмир Набиуллин расторг контракт с «Нижним Новгородом»

Betassistиещё 2

Пресс-служба «Пари НН» объявила об уходе из нижегородской команды защитника Эльмира Набиуллина.

Эльмир Набиуллин расторг контракт с «Нижним Новгородом»
Фото: BetassistBetassist

«Эльмир Набиуллин завершил выступления в составе нашего клуба. Защитник провёл за «Нижний Новгород» 13 матчей. Мы благодарим Эльмира за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы «Пари НН».

Эльмир Набиуллин присоединился к нижегородцам летом 2022 года на правах свободного агента. 27 летний россиянин заключил с «НН» двухлетний контракт.

Всего в футболке «Нижнего Новгорода» Набиуллин провёл 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями, получив одну жёлтую карточку. Ранее Эльмир выступал в РПЛ в составе «Рубина», «Зенита», «Сочи» и «Химок».

«Нижний Новгород» в 17 матчах набрал 19 очков и ушёл на зимний перерыв, располагаясь на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.

Футбол,Эльмир Набиуллин,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители