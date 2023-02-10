Эльмир Набиуллин расторг контракт с «Нижним Новгородом»

Пресс-служба «Пари НН» объявила об уходе из нижегородской команды защитника Эльмира Набиуллина.

Фото: Betassist Betassist

«Эльмир Набиуллин завершил выступления в составе нашего клуба. Защитник провёл за «Нижний Новгород» 13 матчей. Мы благодарим Эльмира за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы «Пари НН».

Эльмир Набиуллин присоединился к нижегородцам летом 2022 года на правах свободного агента. 27 летний россиянин заключил с «НН» двухлетний контракт.

Всего в футболке «Нижнего Новгорода» Набиуллин провёл 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями, получив одну жёлтую карточку. Ранее Эльмир выступал в РПЛ в составе «Рубина», «Зенита», «Сочи» и «Химок».