Тренер "Сочи" рассказал о сложностях работы в Иране

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко рассказал о протестах в Иране. В 2022 году российский специалист работал в иранском клубе «Трактор Сази».

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«Иранцев история со смертью молодой девушки действительно тревожила. Какие-то митинги, что-то постоянно происходит. Иногда в городе просто пропадала мобильная связь. Мы даже не могли связаться с сотрудниками клуба. И связь раз в день, когда е

Сначала мы пробовали использовать VPN для мессенджеров, но с ростом волнений и эта возможность пропала. Мы искали разные способы связаться, в том числе пользовались советами местных хакеров. А что ещё делать?

Это не первые волнения в Иране. Местные подчёркивали, что у них сильное полицейское государство. И любые протесты, так или иначе, будут гаситься. К этому все уже привыкли», — приводит слова Кириченко «Чемпионат».