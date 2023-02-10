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44 минуты назад

Кириченко: в Иране сильное полицейское государство

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Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко рассказал о протестах в Иране. В 2022 году российский специалист работал в иранском клубе «Трактор Сази».

Тренер "Сочи" рассказал о сложностях работы в Иране
Фото: BetassistBetassist

«Иранцев история со смертью молодой девушки действительно тревожила. Какие-то митинги, что-то постоянно происходит. Иногда в городе просто пропадала мобильная связь. Мы даже не могли связаться с сотрудниками клуба. И связь раз в день, когда е

Сначала мы пробовали использовать VPN для мессенджеров, но с ростом волнений и эта возможность пропала. Мы искали разные способы связаться, в том числе пользовались советами местных хакеров. А что ещё делать?

Это не первые волнения в Иране. Местные подчёркивали, что у них сильное полицейское государство. И любые протесты, так или иначе, будут гаситься. К этому все уже привыкли», — приводит слова Кириченко «Чемпионат».

Протесты в ИР Иран начались после смерти Махсы Амини. 22-летняя девушка была доставлена в больницу в тяжелейшем состоянии после пребывания под стражей из-за якобы неправильного ношения хиджаба.

Футбол,Дмитрий Кириченко,
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