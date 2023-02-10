Тони Кроос может покинуть "Реал"

Тони Кроос еще не решил, продлит ли контракт с «Реалом».

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Как пишет El Debate, немец стал первым из числа тех, чей контракт истекает летом 2023-го, кто получил от «Реала» предложение о продлении контракта. Это произошло еще около года назад. Кроосу предложили новое соглашение сроком до 2024-го.

Тогда Тони ответил руководству «Реала», что еще не решил, готов ли продлить контракт, так как думает, продолжать ли карьеру. Кроос попросил у «Мадрида» дать ему возможность принять окончательное решение в июне, когда завершится сезон.

Отмечается, что Тони уйдет из футбола, если потеряет лидирующую роль в «Реале». Он отложил решение о продлении контракта, так как в «Мадриде» идет перестройка. Кроос сомневается, что будет регулярно выходить в старте, учитывая, что в команде есть Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

Руководство «Реала» заверило Тони, что он не потеряет ведущие позиции в команде.