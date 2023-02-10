Тренер «Аль-Насра» высказался о покере Роналду

« Роналду достиг взаимопонимания и гармонии с партнёрами по команде. Спустя время игроки «Аль-Насра» поняли, чего хочет Роналду, когда он забьёт. Думаю, это был хороший вечер для Криштиану, ведь он оформил покер», — приводит слова Руди Гарсии Arriyadiyah .

Напомним, первый раз Роналду поразил ворота соперника на 21-й минуте матча. Ему ассистировал Абдулрахман Гареб. Второй гол португалец забил на 40-й минуте. На этот раз результативную передачу на свой счёт записал Сами Аль-Наджи. После перерыва португалец отличился ещё дважды.

В ситуации с третьим мячом он реализовал пенальти, а в моменте с четвёртым взятием ворот игрок убежал за спины защитникам и пробил во вратаря, который парировал удар, и сразу после этого добил мяч в ворота.