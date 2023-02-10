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59 минут назад

"Оренбург" обратился в "Униря Деж" с просьбой выплатить €10 тыс. за отмену матча

ТАСС

Российский футбольный клуб "Оренбург" отправил письмо в румынский "Униря Деж" с просьбой выплатить неустойку в размере €10 тыс. за отмену товарищеского матча, проведение которого было запланировано на 7 февраля. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент "Оренбурга" Василий Еремякин.

"Оренбург" требует от румынского клуба штраф за отмену матча
Фото: ФК "Оренбург"ФК "Оренбург"

6 февраля пресс-служба "Оренбурга" сообщила, что товарищеский матч с "Униря Деж" отменен.

"Мы отправили письмо в румынский клуб "Униря Деж" о возмещении неустойки в размере €10 тыс. за отмену матча. Пока ответа от них не было", - сказал Еремякин.

Футбол,
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