"Оренбург" требует от румынского клуба штраф за отмену матча

Российский футбольный клуб "Оренбург" отправил письмо в румынский "Униря Деж" с просьбой выплатить неустойку в размере €10 тыс. за отмену товарищеского матча, проведение которого было запланировано на 7 февраля. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент "Оренбурга" Василий Еремякин.

"Мы отправили письмо в румынский клуб "Униря Деж" о возмещении неустойки в размере €10 тыс. за отмену матча. Пока ответа от них не было", - сказал Еремякин.