Альба готов снизить зарплату, чтобы остаться в «Барсе»

– Конечно. Я думаю, что сейчас я на хорошем уровне. Да, я играю не во всех матчах, но, выходя на поле, я стараюсь показать максимум. А когда я не играю, то стараюсь помочь партнерам, поддерживая их со скаймейки. Для меня это новая сторона футбола, ведь раньше я проводил на поле много минут. В этом году их не так много, но я все-таки получаю игровое время, и я доволен своей ролью. Важно помогать коллегам, быть с ними, давать советы. Это тоже хорошо, и это мотивирует меня.