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1 час назад

Кириченко: РПЛ продолжила движение вниз

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Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко поделился мнением о нынешнем уровне Российской Премьер-Лиги.

Тренер "Сочи": РПЛ продолжила движение вниз
Фото: BetassistBetassist

«Я не могу сказать, что в последнее время пристально следил за РПЛ. Работа в Казахстане и Иране отнимала много сил. Видно, что уровень очень разный. По качеству, интенсивности мне понравились некоторые матчи. Но понятно, что это не такое ча

В целом уровень РПЛ скорее снизился. Но это и логично. Когда уезжают качественные иностранные футболисты, то это отражается. Хотя надо быть честными: уровень чемпионата России в последние годы и так снижался. Об этом говорят выступления российских команд в еврокубках. Так что мы просто продолжили движение вниз», — цитирует Кириченко «Чемпионат».

Лидером чемпионата России по итогам первого части сезона является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. Второе место занимает московский «Спартак» (36). На третьем месте располагается «Ростов» (35).

Футбол,Дмитрий Кириченко,Зенит,Спартак,
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