Тренер "Сочи": РПЛ продолжила движение вниз

«Я не могу сказать, что в последнее время пристально следил за РПЛ. Работа в Казахстане и Иране отнимала много сил. Видно, что уровень очень разный. По качеству, интенсивности мне понравились некоторые матчи. Но понятно, что это не такое ча

В целом уровень РПЛ скорее снизился. Но это и логично. Когда уезжают качественные иностранные футболисты, то это отражается. Хотя надо быть честными: уровень чемпионата России в последние годы и так снижался. Об этом говорят выступления российских команд в еврокубках. Так что мы просто продолжили движение вниз», — цитирует Кириченко «Чемпионат».