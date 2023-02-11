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1 час назад

Бубнов объяснил, зачем «Локомотив» подписал Дзюбу

Евро-футбол.Руиещё 2

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в столичный «Локомотив».

Бубнов объяснил, зачем «Локомотив» подписал Дзюбу
Фото: ТАССТАСС

«Дзюба и Смольников нужны для решения локальных задач в оставшейся части сезона. Сейчас важно спастись от вылета. Дальше перед «Локомотивом» будут ставиться совершенно другие цели», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локомотивом» до завершения нынешнего сезона.

После 17 туров Премьер-лиги московский клуб располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

Футбол,Игорь Смольников,Александр Бубнов,Спартак,
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