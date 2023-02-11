Силва высказался о новом соглашении с «Челси»

«Я очень рад продолжить карьеру в «Челси». Когда переходил в этот клуб, контракт был рассчитан всего на один сезон. Но теперь будет уже четвёртый год! Не мог представить этого. Для меня это особенный момент – заключить новое соглашение с «аристократами», – цитирует 38-летнего игрока пресс-служба лондонцев.