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1 час назад

Силва высказался о новом соглашении с «Челси»

Чемпионат.comиещё 8

Защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал продление контракта. с лондонской командой. Ранее стало известно, что стороны заключили новое трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2024 года.

Силва высказался о новом соглашении с «Челси»
Фото: ТАССТАСС

«Я очень рад продолжить карьеру в «Челси». Когда переходил в этот клуб, контракт был рассчитан всего на один сезон. Но теперь будет уже четвёртый год! Не мог представить этого. Для меня это особенный момент – заключить новое соглашение с «аристократами», – цитирует 38-летнего игрока пресс-служба лондонцев.

Тьяго Силва сыграл за «Челси» 106 встреч, в которых забил пять голов и сделал пять результативных пасов. В составе команды бразилец стал победителем Лиги чемпионов в 2021 году.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Челси» набрал 30 баллов в 21 матче и занимает девятое место в турнирной таблице.

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