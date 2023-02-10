«Парку поддать?» «Пари НН» представил Глушакова видеороликом из бани

36-летний Глушаков первую часть сезона провёл в подмосковных «Химках». Он сыграл 19 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Ранее в Российской Премьер-Лиге полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат». «Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 17 матчей. В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва нижегородцы сыграют на выезде с «Зенитом» 4 марта.