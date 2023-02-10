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56 минут назад

«Парку поддать?» «Пари НН» представил Глушакова видеороликом из бани

Чемпионат.com

ФК «Пари Нижний Новгород» анонсировал подписание российского полузащитника Дениса Глушакова. Футболист стал игроком нижегородского клуба, ранее являясь свободным агентом.

«Парку поддать?» «Пари НН» представил Глушакова видеороликом из бани
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видео доступно в телеграм-канале «Пари Нижний Новгород»

36-летний Глушаков первую часть сезона провёл в подмосковных «Химках». Он сыграл 19 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей. Ранее в Российской Премьер-Лиге полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат». «Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 17 матчей. В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва нижегородцы сыграют на выезде с «Зенитом» 4 марта.

Футбол,Денис Глушаков,Зенит,Спартак,
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